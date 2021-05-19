- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya’da kamyonet kanala düştü: 4 yaralı
Konya’da kamyonet kanala düştü: 4 yaralı
- İHA
- 19.05.2021 - 13:12
Konya’nın Derebucak ilçesinde, M.Ç. yönetimindeki kamyonet yerleşim merkezi yakınlarında kontrolden çıktı.
Yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp içerisinde su bulunmayan beton kanal içerisine düşen kamyonettekiler araç içerisinde sıkıştı.
ARACIN TAVANI KESİLDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kamyonetin tavan kısmını keserek içeriden çıkarabildi.
4 YARALI
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Y.Ç, S.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Y.Ç. durumunun ağır olması nedeniyle acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerini müteakip hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.