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    Konya’da kamyonet kanala düştü: 4 yaralı

    Yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp içerisinde su bulunmayan beton kanal içerisine düşen kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 13:12
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    Konya’da kamyonet kanala düştü: 4 yaralı

    Konya’nın Derebucak ilçesinde, M.Ç. yönetimindeki kamyonet yerleşim merkezi yakınlarında kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp içerisinde su bulunmayan beton kanal içerisine düşen kamyonettekiler araç içerisinde sıkıştı.

    ARACIN TAVANI KESİLDİ

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kamyonetin tavan kısmını keserek içeriden çıkarabildi.

    4 YARALI

    Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Y.Ç, S.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Yaralılardan Y.Ç. durumunun ağır olması nedeniyle acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

    Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerini müteakip hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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