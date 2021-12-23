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    Konya'da kamyonet ve tır çarpıştı, anne ve kızı öldü

    Tırla çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ile kızı Derya Halman yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman ve 3 çocuğu ile tır şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 08:55
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    Konya'da kamyonet ve tır çarpıştı, anne ve kızı öldü

    Ankara- Konya kara yolu istikametinde yaşanan olayda, Adem Taş yönetimindeki tır ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı kamyonet çarpıştı.

    ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı.Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Konya'da kamyonet ve tır çarpıştı, anne ve kızı öldü

    5 KİŞİ YARALANDI

    Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılardan  Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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