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- Konya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı
- İHA
- 02.06.2020 - 21:54
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Sadettin Akcan'ın kullandığı 45 ZD 086 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki K.K. yönetimindeki 27 AEU 73 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan araç içerisinde sıkıştı. Yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. ise hafif yaralandı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Sadettin Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Sadettin Akcan'ın pazarcılık yaptığı ve eşiyle birlikte Kutören pazarından Ereğli'ye geldiği öğrenildi.