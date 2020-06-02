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    Konya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu, sürücü hayatını kaybederken, eşi ise hafif yaralandı.
    • İHA
    • 02.06.2020 - 21:54
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    Konya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde, Sadettin Akcan'ın kullandığı 45 ZD 086 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki K.K. yönetimindeki 27 AEU 73 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan araç içerisinde sıkıştı. Yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. ise hafif yaralandı.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

    Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    KURTARILAMADI

    Hastaneye kaldırılan Sadettin Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazada hayatını kaybeden Sadettin Akcan'ın pazarcılık yaptığı ve eşiyle birlikte Kutören pazarından Ereğli'ye geldiği öğrenildi.

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