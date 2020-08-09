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    Konya'da kanala düşen çocuk, hayata döndürüldü

    Konya'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük'ün duran kalbi, olay yerindeki doktorun müdahalesiyle yeniden atmaya başladı.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 03:05
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 03:05
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    Konya'da kanala düşen çocuk, hayata döndürüldü

     

    Konya'nın Halkapınar ilçesinde, İvriz Kaya anıtının bulunduğu fındıklık mevkiindeki piknik alanı yakınından geçen kanalda, ailesiyle bölgeye piknik yapmak için gelen Bilal Taha Gözüküçük, kanal kenarında oyun oynarken suya düştü.

    SUDA 200 METRE SÜRÜKLENDİ

    Suyun akış hızıyla sürüklenmeye başlayan Gözüküçük, 200 metre suda sürüklendi. Bilal Taha Gözüküçük, elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    Konya da kanala düşen çocuk, hayata döndürüldü #1

    OLAY YERİNDEKİ DOKTOR, DURAN KALBİNİ ÇALIŞTIRDI

    Soğuk suda kendinden geçen Bilal Taha'ya piknik alanında bulunan doktor tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kalbi durduğu belirlenen Bilal’in Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Bilal Taha Gözüküçük'ün ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    Konya da kanala düşen çocuk, hayata döndürüldü #2

    Konya da kanala düşen çocuk, hayata döndürüldü #3

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