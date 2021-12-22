Karatay ilçesinde iş yerinin bahçesinde beslenen kangal cinsi köpek, bir şahıs tarafından 20 saniye içerisinde çalındı. Polis ekipleri ise hırsızı yakalamak adına çalışma başlattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, 3 yıl önce köpeği çalınan Mehmet Güler, bir yakını aracılığıyla Sivas’tan kangal cinsi yavru köpek getirtti.

Güler, "Leydi" ismini verdiği köpeğini iş yerinin bahçesine yaptırdığı kulübede büyüttü.

İş yerine gelen Güler, köpeğini yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi.

KÖPEĞİN ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde bir kişinin sokak üzerinden gelerek bahçe kapısı önündeki kulübesinde bulunan köpeğini 20 saniye içerisinde zincirinden tutarak çaldığını fark eden Güler, durumu polise bildirdi.

Polis, kamera görüntülerindeki şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"BU ÇALINAN 2'NCİ KÖPEĞİMİZ"

Köpeğin sahibi Mehmet Güler, iş yerinde akşam kendileri gittikten sonra köpeğinin bekçi olduğunu belirterek, "Hobi amaçlı köpek besliyoruz ve bizim ekmek teknemize bekçilik yapsın, ufak hırsızlık olaylarına engel olsun diye burada köpek bulunduruyoruz. Maalesef köpeklerimiz çalınıyor, bu çalınan ikinci köpeğimiz. Daha önce bir tane daha köpeğimiz vardı, çalındı. Biz bu çalınan köpeğimizi yavru olarak Sivas’tan getirdik, burada yetiştirdik. 3 yaşındaydı. Malum şahıs burada köpeğimize uyuşturucu mu veriyor ne yapıyor bilmiyorum. Normalde bizim köpeğimiz iki zincirle bağlı oluyordu ama hırsızın elinde tabiri caizse kuzu gibi gidiyor. Kamera kayıtlarına baktık. Saat 5.40 gibi çalmışlar. Buradan çalıp gidiyorlar. Artık satıyorlar mı yoksa dövüş mü yaptırıyorlar bilmiyorum. Tek bizim değil sanayi bölgesindeki esnaf arkadaşların beslediği hayvanlar da bu şekilde çalınıyor"

Konya'da kangal cinsi köpek çalındı VİDEO







"EMEK HIRSIZLIĞI YAPILIYOR"

İnsanlar bu hayvanlara 3-5 sene emek veriyor, çocuğu gibi besliyor. Ama buradan emek çalınıyor. Burada emek hırsızlığı yapılıyor. Gelip dese ki ağabey benim harçlığım yok, herkes yardımcı olacaktır. Ama sen burada emeği çalıyorsun. Akşam burada köpeklerimiz bekliyor. Ama bizim buradaki bekçilerimizi çalıyor" şeklinde konuştu.





