Konya’da kapalı olması gereken kafeye baskın

Kısıtlamayı ihlal ederek kafenin bodrumuna yapılmış gizli bölmede eğlenip, oyun oynayan 39 kişiye 157 bin 950 TL para cezası kesildi.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Nehir Sokak’ta bulunan bir kafede sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis çalışma başlattı.

Bölgeyi abluka altına alan sivil polis ekipleri bir süre takip ettikleri kafeye baskın için harekete geçti. Kafe dışında bulunan çalışanlar ise polisi fark ederek kapıyı kilitledi.

BODRUMDAKİ GİZLİ BÖLMEDE 39 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı'na bilgi verilerek alınan arama kararına istinaden kapının açılması için çilingir çağırıldı. Çilingir marifetiyle kapı açılacağı esnada içeridekiler kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri üst katta 9, kafenin bodrum katına yapılmış özel gizli bölmede 30 olmak üzere toplam 39 şahsı yakaladı.

Konya’da kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

158 BİN TL CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri müşterilere zorluk çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, kafenin üst bölümüne çıkarılan 39 kişiye kısıtlamaya uymamak ve maske takmamaktan toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi.

Kafenin işletmecisi oldukları öğrenilen 4 kişi ise nöbetçi savcının talimatı ile işlem yapılmak üzere alınarak polis merkezine götürüldü.