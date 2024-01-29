Konya'da kar yağışı kaza getirdi: 4 kişi yaralandı

İHA
Konya'nın Kulu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, Konya-Ankara Karayolu Yazıçayır Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Şarampole devrildi
Edinilen bilgiye göre, H.Ö.’nün (41) idaresindeki otomobil, kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. (44), M.Y. (35) ve H.A. (31) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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