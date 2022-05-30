Konya'da kargoyla silah gönderen çeteye operasyon

KOM şubesi ekipleri, kargo firmaları aracılığıyla farklı kentlere silah gönderen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 60 silah ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte çeşitli lojistik firmalar aracılığıyla farklı kentlere silah gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

60 tabanca bulundu

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, kargoya verilen çorapların içerisinde bulunduğu kutularda, Adana'ya gönderilmek üzere 30 tabanca, 30 şarjör, İzmir'e gönderilmek üzere 20 tabanca ve 40 şarjör, Antalya'ya gönderilmek üzere 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alındı

Ekipler olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.