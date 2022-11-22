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    Konya'da karı koca, aracında ölü bulundu

    Konya Çumra'da 4 çocuk babası bir adam, kendisine ait cipin yanında başından, 42 yaşındaki eşi de aracın içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.
    • 22.11.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:18
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    Konya'da karı koca, aracında ölü bulundu

    Öğle saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi Aslım Yaylası mevkiinde meydana gelen olayda, 42 J 5415 plakalı bir cip yanında 1 kişinin yerde ve 1 kadının ise araç içerisinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, araç içerisinde bulunan 42 yaşındaki Fadime Dağlı'nın göğsünden, eşi Mehmet Dağlı'nın (42) ise kafasından vurulmuş olduğu belirlendi.

    Hayatını kaybettikleri belirlendi

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, karı ve kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

    Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler sonunda 4 çocuk babası Mehmet Dağlı’nın, eşi Fadime Dağlı’yı öldürdükten sonra intihar ettiği yönünde değerlendirme yapılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise Mehmet Dağlı'nın yanında bulundu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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