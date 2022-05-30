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- Konya'da karpuz yüklü kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü
Konya'da karpuz yüklü kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü
Kemal Duran idaresindeki karpuz yüklü kamyon freni boşalarak kayalıklara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatınıkaybetti.
- 30.05.2022 - 09:05
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir-Antalya kara yolunda, Kemal Duran idaresindeki 42 CAB 40 plakalı karpuz yüklü kamyon kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Kamyonun içinde sıkışan sürücü Kemal Duran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Duran'ın cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.