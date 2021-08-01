Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin yakını, iki aile barışmayı planladığını ancak o gün gelen zanlının aileyi öldürdüğünü söyledi.

Türkiye yaklaşık bir haftadır sabotaj ihtimali üzerinden durulan orman yangınlarıyla mücadele ederken, önceki gün Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşanan katliam, yeni bir şoka neden oldu.

7 KİŞİLİK AİLE, EVLERİNDE KATLEDİLDİ

Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve düzenlenen ve Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ile Sibel Dedeoğullarının hayatını kaybettiği silahlı saldırı, bazı odaklar tarafından Türk-Kürt çatışması, ırkçı saldırı olarak lanse edilmeye, toplum provoke edilmeye çalışıldı.

Konya’da katledilen 7 kişilik ailenin yakını: Barışacaklardı-Video

AİLENİN YAKINI, KATLİAMLA İLGİLİ GERÇEĞİ ANLATTI

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ile aynı köylü ve akraba olduklarını anlatan İzzet İnik, Dedeoğulları’nın 1999’dan beri bu mahallede oturduğunu, 11-12 yıl önce yaşadıkları evi yapıp yerleştiğini anlattı.

"11 YILLIK BİR HUSUMET VARDI"

İzzet İnik, “Olayın başlangıcı 11 senelik bir husumet mevzusu var ama Yaşar amca kendi evinde kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Ramazan bayramı günü bir grup saldırıyor, bunları çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyor.





"BARIŞ OLACAKTI"

Yoğun bakımdalardı. 20 gün yoğun bakımda olan vardı. Birkaç kişi araya girdi barışalım diye. Barış olacaktı. Dün gelen tek başına gelmiş, arkada kim varsa kamerada görünenler kapıdan giriyor önce Serpil’le oğlanı vuruyor. Yaşar amca merdivenin üzerinde oturuyormuş, onu vuruyor. Ahırın önünde 2 kız, tek kişi yani. Ahırın önünde iki kız hayvanlara bakıyormuş, sağım yapıyormuş, onları anneyle birini de evde otururken vuruyor.

"MİLLETİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVİ ATEŞE VERİYOR"

El sıkışıyor, ondan sonra kız buna saldırıyor, dönüp arabadan alıp silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra arabasından bidonla benzini alıyor içeriye döküyor. Ateşe verip çıkıyor. Planlı. Planlı olmasa, evleri boşaltmışlar. Onlar da evlerine kamera koymuşlar. Hepsinin evleri boş. Ramazan bayramından beri tartışma yoktu. Kurban bayramının 2., 3. günü geldik, Yaşar amca ‘Kapandı gitti’ dedi. Bir oğlu İngiltere’deydi. Tatile gelmişti, dün gitti, o burada olsa onu da öldüreceklerdi. Barışmak üzereydi. İnsanlar araya girmişti, barıştıracaklardı. Artık içki mi içti hap mı aldı artık nasıl bir duygu varsa dün gelip olayı yapmış” diye konuştu.



