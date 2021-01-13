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    Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldürdü

    Eşinin evini terk etmesinde sorumlu olduklarını önü sürdüğü bacanağı ile kayınpederini iş yerlerinde pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 21:08
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    Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldürdü

    Konya'da yaşayan Şenol Yasak'ın eşi, geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışmanın ardından çocuklarını da yanına alarak babasının evine gitti.

    Tek başına yaşamaya başlayan Yasak, iddiaya göre eşinin eve dönmemesinde kayınpederi ile bacanağını suçladı.

    BACANAĞINI POMPALIYLA VURDU

    Barışma teklifi reddedilen Yasak, akşam saatlerinde mobilyacı bacanağı Mustafa Arslan'ın yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Mustafa Arslan, vucuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

    Konya'da kayınpederi ile bacanağını öldürdü VİDEO

    Konya da kayınpederi ile bacanağını öldürdü #1

    KAYINPEDERİNİN İŞ YERİNİ BASTI

    Bacanağı Arslan'ı öldüren Yasak daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti. Yasak, kayınpederi Dağdeviren'e de pompalı tüfekle ateş açarak karnından yaraladı. Bu sırada ikinci kez tüfeği ateşlemek isteyen Yasak'a kayınbiraderi Enes Dağdeviren ve çevredekiler engel oldu.

    Çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olaydan sonra kaçmaya çalışan Yasak, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Konya da kayınpederi ile bacanağını öldürdü #2

    Konya da kayınpederi ile bacanağını öldürdü #3

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