Konya'da kayıp oğlunu, asansör boşluğunda ölü buldu

3 gün önce oğlu için kayıp başvurusunda bulunan babanın oğlu, bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Gencin ölüm nedeni, otopsi raporu sonrası ortaya çıkacak.

Konya’da Mehmet Boylu, geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan Boylu'nun kayıp olduğunu bildirdi.

Babanın, oğlunun gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu, gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.

İNŞAATA BAKTI

Baba Boylu, bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu'nun öldüğü belirlendi.

OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













