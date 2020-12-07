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- Konya'da kayıp oğlunu, asansör boşluğunda ölü buldu
Konya'da kayıp oğlunu, asansör boşluğunda ölü buldu
- DHA
- 07.12.2020 - 15:40
- Güncelleme : 07.12.2020 - 15:56
Konya’da Mehmet Boylu, geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan Boylu'nun kayıp olduğunu bildirdi.
Babanın, oğlunun gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu, gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.
İNŞAATA BAKTI
Baba Boylu, bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu'nun öldüğü belirlendi.
OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK
Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.