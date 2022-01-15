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    Konya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 00:58
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    Konya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'da saat 20.00 sıralarında Halkapınar ilçesi çıkışı Ereğli yolu üzerinde meydana gelen kazada, Halil Mete idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp savrularak refüje devrildi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Tarık Oğul’un (27) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Halil Mete, yolcular Yıldrım Kıral ve Furkan Kafalı yaralandı.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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