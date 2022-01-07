Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı VİDEO