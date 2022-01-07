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Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 07.01.2022 - 23:18
- Güncelleme : 07.01.2022 - 23:25
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı VİDEO