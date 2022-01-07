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    Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı

    Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 23:18
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 23:25
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    Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.

    Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Konya'da kaza: 2 ölü 3 yaralı VİDEO

    Konya da kaza: 2 ölü 3 yaralı #1

    Konya da kaza: 2 ölü 3 yaralı #2


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