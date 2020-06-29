Konya'da kaza geçiren bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzerinde bisiklet süren K.G. isimli 9 yaşındaki bir çocuğa K.D. kontrolündeki bir otomobil çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerine gelen çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hastaneye kaldırılan K.G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



