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- Konya'da, kaza sonrası darbedilen sürücü kamerada
Konya'da, kaza sonrası darbedilen sürücü kamerada
Fark etmediği araca çarpan süt tankeri sürücüsü, otomobil sürücüsü ve yakınları tarafından tekme ve tokat dövüldü.
- DHA
- 04.08.2020 - 11:44
- Güncelleme : 04.08.2020 - 11:44
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Karaman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip, çarptı.
Otomobil ise park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.
TANKER SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER
Yaralananın olmadığı, hasara yol açan kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yakınları, süt tankeri sürücüsüne saldırdı. Tekme ve tokat darbeleriyle yere yığılan tanker sürücüsüne saldırı, yerde de devam etti.
Şiddet gören tanker sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı.
Konya'da, kaza sonrası darbedilen sürücü kamerada