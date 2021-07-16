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    Konya’da kediye çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Yola çıkan kediye çarpamamak için manevra yapan Metin Öztaş, kullandığı hafif ticari aracın camından fırladıktan sonra aracın altında kaldı. Öztaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 11:55
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    Konya’da kediye çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Konya’da merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde hafif ticari araçla seyir halinde olan Metin Öztaş’ın (19) önüne kedi çıktı.

    Öztaş, kediye çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolünü kaybetti.

    Araç, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

    YARALI OLARAK ATLATTI

    Metin Öztaş, camdan fırlayıp kullandığı aracın altında kalarak can verdi.

    Öztaş’ın yanındaki Ali Selbes(15) ise kazayı yaralı olarak atlattı.

    Konya’da kediye çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Selbes'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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