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- Konya’da kediye çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da kediye çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yola çıkan kediye çarpamamak için manevra yapan Metin Öztaş, kullandığı hafif ticari aracın camından fırladıktan sonra aracın altında kaldı. Öztaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 16.07.2021 - 11:55
Konya’da merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde hafif ticari araçla seyir halinde olan Metin Öztaş’ın (19) önüne kedi çıktı.
Öztaş, kediye çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolünü kaybetti.
Araç, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
YARALI OLARAK ATLATTI
Metin Öztaş, camdan fırlayıp kullandığı aracın altında kalarak can verdi.
Öztaş’ın yanındaki Ali Selbes(15) ise kazayı yaralı olarak atlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Selbes'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.