Konya’da keklik besleyen şahsa 61 bin lira ceza

Bahçesinde izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 liralık ceza uygulanırken, 76 hayvan doğaya salındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Birimi ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri, alınan bir şikayet üzerine çalışma başlattı.

"HAYDİ" EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ile ilgili emniyet birimlerine gelen şikayeti değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede izinsiz keklik bulundurduğu öne sürülen kişide 76 keklik olduğunu belirledi.

76 KEKLİĞE 61 BİN LİRA CEZA

Keklik için bulundurma izni ve gerekli belgelerin olmaması sebebiyle şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, bin 730 lira idari para, 59 bin 660 lira da tazminat cezası kesildi. Toplamda kesilen ceza 61 bin 390 liraya ulaştı.

El konulan 76 keklik ise HAYDİ birimi ve milli parklar görevlileri tarafından doğaya yeniden bırakıldı.