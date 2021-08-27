Euro
9.8532
-0.29%
Dolar
8.3831
-0.06%
Altın
484.11
0.2%
Borsa
1.45
0.11%
Bitcoin
398.401
0.10%
EXEN Coin
27.39
5.10%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Konya'da kendisinden sigara isteyen genci öldürdü

    Yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. ile kavgaya tutuşan 18 yaşındaki Özgür Koyun, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kendisinden sigara isteyen genci öldürdü

    Konya'nın Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi'nde arkadaşıyla gezen Özgür Koyun (18) , yolda karşılaştığı H.Y.'den (16) sigara istedi.

    İkili arasında, H.Y.'nin olumsuz cevabı üzerine tartışma çıktı.

    TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., Özgür Koyun'u göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgür Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Özgür Koyun'un arkadaşının verdiği eşkal üzerine H.Y. mahallede yakalandı. H.Y., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir