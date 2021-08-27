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- Konya'da kendisinden sigara isteyen genci öldürdü
Konya'da kendisinden sigara isteyen genci öldürdü
Yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. ile kavgaya tutuşan 18 yaşındaki Özgür Koyun, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
- DHA
- 27.08.2021 - 11:39
Konya'nın Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi'nde arkadaşıyla gezen Özgür Koyun (18) , yolda karşılaştığı H.Y.'den (16) sigara istedi.
İkili arasında, H.Y.'nin olumsuz cevabı üzerine tartışma çıktı.
TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., Özgür Koyun'u göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgür Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Özgür Koyun'un arkadaşının verdiği eşkal üzerine H.Y. mahallede yakalandı. H.Y., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.