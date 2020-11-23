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- Konya'da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
Konya'da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
Konya’da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı.
- İHA
- 23.11.2020 - 17:57
Konya'nın Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ç. turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi.
Durumu fark eden güvenlik görevlisi 30 yaşındaki Hurşit K., şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.