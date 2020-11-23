Dolar
7.8716
3.3153%
Euro
9.3096
2.9629%
Altın
1836.21
-1.9631%
Borsa
1314.25
-0.7326%
G. Altın
466.227
1.6074%
Bitcoin
143914.13
1.3547%
EXEN Coin
12.18
-1.37%
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Konya'da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

    Konya’da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 17:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ç. turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi.

    Durumu fark eden güvenlik görevlisi 30 yaşındaki Hurşit K., şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.

    HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı #1

    Konya da kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir