Konya'da kilidi kıramayınca tekerini bırakıp, bisikleti çaldı

Kilidini kıramadığı bisikleti, tekerini söktükten sonra yanında getirdiği diğer bisikletin tekeri ile değiştirerek çalan şüphelinin o anları kameraya yansıdı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Keçeciler Caddesi üzerinde bulunan bir siteye giren bisikletli şahıs, site bahçesinde bir tur attıktan sonra başka bir bisikletin yanına geldi.

KİLİDİ KIRAMAYINCA TEKERİNİ SÖKTÜ

Kilidi kıramayan şahıs çalacağı bisikletin tekerini söktü. Getirdiği bisikletin de tekerini söken şahıs, çaldığı bisiklete tekeri taktıktan sonra site bahçesinden çıkarak uzaklaştı.

Kilidi kıramayınca tekerini bırakıp bisikleti çaldı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sabah bisikletlerinin olmadığını fark eden sahipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek polise şikayetçi oldu.

"BİSİKLETİMİZİN TEKERİNİ, BAŞKA TEKERLE DEĞİŞTİRDİ"

Bisikletin sahibi Ersin Topal, sadece tekerin geride kaldığını söyleyerek, "Kameraları kontrol ettiğimizde sabah saatlerinde bir kişinin geldiği, bisikletimizin tekerini başka bir bisikletin tekeriyle değiştirdiği ve eski bisikleti bırakıp gittiği görülüyor. Görüntülerde şahsın her şeyi net görülüyor. Polisten gerekli yardımı alarak şikayet ettik. Ayrıca sosyal medyada çoğu yerde paylaştık. Geleceğini düşünmüyorum ama artık yeter. Kapının önünden gündüz vakti bisikletimizi çalan yarın bize neler yapar" dedi.