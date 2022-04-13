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    Konya'da kimyager ile sevgilisine uyuşturucu operasyonu

    Kimyager olan E.S., erkek arkadaşı Atilla Ö. ile kiraladıkları evde uyuşturucu üretirken polislere yakalandı. Atilla Ö. tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    • 13.04.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 16:36
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    Konya'da kimyager ile sevgilisine uyuşturucu operasyonu

    Konya polisi, Selçuklu ilçesindeki bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşarak operasyon için harekete geçti.

    Özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda pazarlamacılık yapan Atilla Ö.'nün, kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp uyuşturucu imal ettiği ortaya çıktı.

    Adrese baskın düzenlendi

    Eve operasyon düzenleyen polis, Atilla Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.

    1 tutuklama: Kimyager sevgili serbest kaldı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Atilla Ö. tutuklanırken, E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Konya da kimyager ile sevgilisine uyuşturucu operasyonu #1

    Konya da kimyager ile sevgilisine uyuşturucu operasyonu #2

    Konya da kimyager ile sevgilisine uyuşturucu operasyonu #3


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