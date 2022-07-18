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    Konya'da kimyasal atıklar 20 hayvanı yaraladı

    Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle 20 küçükbaş hayvanın yaralandığı bildirildi.
    • 18.07.2022 - 18:42
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    Konya'da kimyasal atıklar 20 hayvanı yaraladı

    Konya'da sorumsuz kişilerce boş bir tarlaya kimyasal atıklar bırakıldı.

    AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlada çok sayıda kimyasal varilin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.

    20 hayvan yaralandı

    AA'nın haberine göre varillerin içinden dökülen kimyasal maddelerin temas ettiği 20 küçükbaş hayvanın ayağından ağır şekilde yaralandıkları bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekiplerimiz incelemelerini yapmak üzere olay yerine ivedilikle intikal etmişlerdir.

    KBRN ekiplerimizin Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan kimyasal varillerde yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucunda sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar tespit edilmiştir.

    "Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz"

    AFAD koordinasyonunda kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiş ve kimyasallar bertaraf edilene kadar Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınması sağlanmıştır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz."​​​​​​​

    Konya da kimyasal atıklar 20 hayvanı yaraladı #1

    Konya da kimyasal atıklar 20 hayvanı yaraladı #2

    Konya da kimyasal atıklar 20 hayvanı yaraladı #3

     


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