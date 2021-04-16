Konya'da kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi: İçerdekilere ceza yağdı

“Kardeşim oturacak” diyerek 250 liraya kiraladığı evi, kumarhaneye çevirdiği belirlenen kişi, gözaltına alınırken, evdeki 12 kişiye toplamda 56 bin 616 lira ceza kesildi.

Konya’nın Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.E.'nin Seyitharun Mahallesi'nde kiraladığı evi, pandemiyi fırsat bilip kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine dün eve operasyon düzenleyen polis, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirirken, masalardaki bir miktar paraya da el koydu.

56 BİN 616 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 8 bin 16 lira, evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan 48 bin 600 lira olmak üzere toplam 56 bin 616 lira para cezası uyguladı.

“KARDEŞİM OTURACAK”

'Kardeşim oturacak' diye evi 250 liraya kiraladığı öğrenlien A.E. ise 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.