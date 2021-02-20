Konya'da kısıtlamada ceza yememek için çatıya gizlendiler

İş yerlerinde yapılan denetimde maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplamda 78 kişiye işlem yapılırken, bir iş yerinde onlarca kişinin ceza yememek için çatıya saklandığı görüldü.

Konya’da genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdüren Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kahvehane, kıraathane, dernek adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimler kapsamında, 4 iş yerine tütün mamullerinden cezai işlem uygulandı. 1 iş yerindeki 2 çalışana kimlik bildirmedikleri için işlem yapıldı. Ayrıca, iş yerlerinde bulunan toplam 76 şahsa ise maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

2 iş yeri mühürlenirken, 4 iş yeri sorumlusuna da işlem yapıldı.

ÇATI KATINA SAKLANDILAR

Bir iş yerine yapılan denetimde, polisten ceza yememek için çatıya saklanan şahıslar polis tarafından yakalanarak işlem yapıldı.