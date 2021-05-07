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- Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı
Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
- DHA
- 07.05.2021 - 15:35
- Güncelleme : 07.05.2021 - 15:45
Konya'nın Karatay ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz kişi, boş alanda aracıyla drift yaptı.
Daha sonra bölgeden aynı araçla hızla uzaklaşan sürücünün bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
CEZA KESİLMESİ İSTENDİ
Görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterirken, yakalanıp, ceza kesilmesini istedi.
Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı VİDEO