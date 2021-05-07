Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
480.981
-1.80%
EXEN Coin
34.18
5.52%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı

    Konya'nın Karatay ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz kişi, boş alanda aracıyla drift yaptı.

    Daha sonra bölgeden aynı araçla hızla uzaklaşan sürücünün bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

    CEZA KESİLMESİ İSTENDİ

    Görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterirken, yakalanıp, ceza kesilmesini istedi.

    Konya'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı VİDEO

    Konya da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı #1

    Konya da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, drift attı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir