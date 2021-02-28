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    Konya'da kısıtlamayı ihlal edip, drift attı

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, trafikte 'drift' atan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Sürücüye 10 bin 169 TL ceza uygulandı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 13:42
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    Konya'da kısıtlamayı ihlal edip, drift attı

    Konya’nın Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın trafiği tehlikeye düşürerek 'drift' yaptığı ihbarını aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aracı ve plakasını belirledi. Sürücüye ulaşan polis, 'Kısıtlamayı ihlal' ve 'Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından toplam 10 bin 169 TL ceza uyguladı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün trafiğe aldırış etmeden 'drif' attığı görülüyor.

    Konya'da kısıtlamayı ihlal edip, drift attı VİDEO

    Konya da kısıtlamayı ihlal edip, drift attı #1

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