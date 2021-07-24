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    Konya'da kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

    Konya'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 18:40
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    Konya'da kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

    Konya'nın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında gerçekleşen olayda iddiaya göre Mustafa Küçükgök, sucuk yapmak için kurbandan kalan etleri kıyma makinesinden geçirmek istedi.

    Makinedeki elektrik kaçağını fark etmeyen Küçükgök, akıma kapılarak ağır yaralandı.

    ELEKTRİK KAÇAĞINI FARKETMEDİ, AKIMA KAPILDI

    O sırada yanında bulunan eşi Hatice Küçükgök, eşine yardım etmek isterken o da akıma kapıldı.

    Eşine müdahale edemeyen Hatice Küçükgök, komşularından yardım istedi.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Küçükgök'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

    Mustafa Küçükgök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Konya da kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü #1

    Konya da kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü #2

    Konya da kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü #3

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