Konya'da kız istemeye giderken kaza yaptılar

Seydişehir ilçesinde, kız istemeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kayseri'den Antalya'ya kız istemeye gidenlerin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 13. kilometresinde, Rasim Böyük idaresindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, Madenli Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçtaki Şükriye Ceylan, Dilek Melek Taştan, Nurcan Barbaros, Döndü Barbaros, Hülya Barbaros, Selda Kocabekar, Ayşegül Taşdan, Naime Aslan, Şükriye Öz, Saize Bulut, Zabit Alkan ve Saime Barbaros yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya'da kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi ViDEO





