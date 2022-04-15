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Konya'da kız kaçırma saldırısı: 2 yaralı 3 gözaltı

Konya'da kız kaçırma saldırısı: 2 yaralı 3 gözaltı

Karatay ilçesinde aralarında kız kaçırma meselesinden husumet bulunan komşular silahlı saldırı başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ise 'Bugün değil ama elbet bir gün' dedi.