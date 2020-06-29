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- Konya'da kız meselesi: Baba ile oğlu vuruldu
Konya'da kız meselesi: Baba ile oğlu vuruldu
- DHA
- 29.06.2020 - 04:33
Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde Ekrem A.(40), kızının erkek arkadaşı S.K.'yı(15) telefonla arayarak konuşmak için evlerinin bulunduğu bölgeye çağırdı. S.K. da arkadaşı Y.C.U'yı(16) da yanına alarak buluşma noktasında geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
BABA BACAĞINDAN, OĞLU BAŞINDAN VURULDU
İddiaya göre olay yerine pompalı tüfekle gelen Y.C.U.'nun kavga sırasında ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği baba Ekrem A bacağından, oğlu Hakan A. ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
BABANIN DURUMU AĞIR
Kanlar içinde kalan baba ve oğul ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olayın ardından kaçan S.K. ve Y.C.U ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.