Konya’da 'kız meselesi' tartışması: 1 ölü, 1 yaralı

Bir apartmanın girişinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.’yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.