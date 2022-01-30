Konya'da kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü

Evde tartıştığı kızının itmesi soncu başını yere çarpan anne yaşamını yitirdi. Katil zanlısı genç kız ise gözaltına alındı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki bir apartmanda oturan Elife S. (61) ile kızı A.S. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kızı tarafından itilen Elife S, yere düşerek başını zemine çarptı.

Ayağa kalkan kadın, kızından uzaklaşarak evin balkonuna gitti.

BALKONDA HAREKETSİZ BULDU

Olayın ardından odasına giden A.S, sabah uyandığında annesini balkonda hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elife S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.