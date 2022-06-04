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    Konya'da kocasını öldüren sanığa müebbet istemi

    Şiddet uyguladığını iddia eden kocasını tartışma sonucu bıçakla öldüren Fatma K. hakkında istenen ceza belli oldu.
    • 04.06.2022 - 15:06
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    Konya'da kocasını öldüren sanığa müebbet istemi

    Geçtiğimiz ocak ayında, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde eşi Fatma K. ile tartışan Mustafa K., ekmek bıçağıyla öldürülmüştü.

    Katil Fatma K. ise cinayet sonrası tutuklanmıştı.

    Müebbetle yargılanacak

    52 yaşındaki sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme"den müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    Şiddet gördüğünü söyledi

    İddianamede ifadesine yer verilen Fatma K., eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de duvarda bulunan örümcek ağını gösterip dövdüğünü öne sürdü.

    Konya da kocasını öldüren sanığa müebbet istemi #1

    "Bıçağın üzerine yürüdü"

    AA'nın haberine göre mutfakta bulunan bıçağı aldığını, hedef gözetmeksizin salladığını aktaran Fatma K, "Maktul kaçmayarak bıçağın üzerine doğru yürüdü ve bıçak göğüs kısmına değdi. Yerde hareketsiz kalması üzerine kolluk kuvvetlerine haber verdim." dedi.

    Maktulün ailesi: Alkol bağımlısıydı

    İddianamede, ifadeleri yer alan Mustafa K.'nin annesi Güllü ile babası Ferruh ise oğulları olan maktulün alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olmadıklarını bildirdi.


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