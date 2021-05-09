Konya'da köpeklere eziyet eden kadın kamerada

Konya'da köpeklere eziyet eden kadın kamerada

Evinde beslediği köpeklere eziyet eden S.H., şikayet üzerine gözaltına alındı. 6'sı yavru 11 köpeğe ise el konuldu.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü ortaya çıktı. Komşuları tarafından kayda alınan şiddet görüntüleri polise verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı.

Konya'da köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı

11 KÖPEK KURTARILDI

S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.