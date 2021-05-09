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    Konya'da köpeklere eziyet eden kadın kamerada

    Evinde beslediği köpeklere eziyet eden S.H., şikayet üzerine gözaltına alındı. 6'sı yavru 11 köpeğe ise el konuldu.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 20:40
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    Konya'da köpeklere eziyet eden kadın kamerada

    Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü ortaya çıktı. Komşuları tarafından kayda alınan şiddet görüntüleri polise verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı.

    Konya'da köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı

    11 KÖPEK KURTARILDI

    S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Konya da köpeklere eziyet eden kadın kamerada #1

    Konya da köpeklere eziyet eden kadın kamerada #2

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