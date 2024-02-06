Konya'da korkunç kaza! Buğday yüklü tır devrildi

İHA
Konya'nın Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde E.G. idaresindeki buğday yüklü tır, 06 DAB 923 plakalı dorsesinin lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Refüje çarpıp devrilen tırın dorsesindeki buğdaylar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi.
Kazada kamyon sürücüsü E.G. yaralanırken yanında yolcu olarak bulunan amcasının oğlu Yusuf Gürpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma başladı
Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Yusuf Gürpınar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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