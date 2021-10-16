Konya’da koronavirüslü hükümlü firar etti

Konya’da koronavirüslü hükümlü firar etti

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunurken, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kaçan hükümlü, 1 ay sonra İstanbul'da yakalandı.

Hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Veysel Ağur, rahatsızlanması sonucu Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ağur, mahkum koğuşunda tedaviye alındı.

FİRAR ETTİ

Ağur, 16 Eylül günü akşam saatlerinde tuvalet penceresinin metal korumalığını söküp, hastaneden firar etti.

Ağur'un yatağında olmadığını fark eden sağlık görevlileri, polise haber verdi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bölgede yapılan aramalarda firari hükümlü bulunamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 1 ay sonra Ağur'un İstanbul'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ağur'u saklandığı evde dün yakaladı.

Hükümlü Veysel Ağur, sağlık kontrolünün ardından Konya'ya getirilecek.