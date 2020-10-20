Konya’da kumar oynatmak için duvarı kırıp, bölme açtılar

4 gazinoya düzenlenen baskında, sosyal mesafe kurallarına uymayan 111 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanırken, iş yerlerinin birinde kumar için bölme açıldığı belirlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 gazinonun açık olduğunu saptadı.

Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerlerine baskın düzenledi.

Baskında, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 111 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

KUMAR OYNATMAK İÇİN DUVARI KIRIP, BÖLME AÇTI

Polis, bir iş yerinde ise duvarı kırıp, yeni bir bölme açılarak burada kumar oynatıldığını belirledi. İş yeri sahibi R.K.'ye, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı.