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    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı

    Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıdı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 15:33
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    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı

    Konya’nın Karapınar ilçesinde, yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.

    Daha önce, ortasındaki 50 metre yükseklikte volkan konisini çevreleyecek su bulunduran Meke Gölü’nde, manzara gittikçe vahim hale geldi.

    KAR YAĞIŞI UMUT OLDU

    Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünyanın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı.

    Proje kapsamında, son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #1

    50 KAMYON KAR BİRİKİNTİSİ BOŞALTILDI

    Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıdı.

    Dünden bu yana, 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltıldı.

    Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #2

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #3

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #4

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #5

    Konya’da, kuruyan Meke Gölü’ne kamyonlarla kar taşındı #6


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