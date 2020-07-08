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    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı

    İçerisinde 550 bin lira olan çantayı alıp, saklandıkları evden kadın kıyafetiyle çıkarak kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 08.07.2020 - 10:58
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    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı

    Konya’da kuyumculuk yapan Alifat Yeşilırmak, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki bir otoparkta aracına bindiği sırada kendisine yaklaşan zanlı para istedi.

    Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise içerisinde 550 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler, kaçan zanlıların bir süre peşinden koştu fakat yakalayamadı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Otomobilden para dolu çantanın çalınması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile yaklaşan 2 kişinin parayı alarak kaçması yer aldı.

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı ViDEO

    KADIN KIYAFETİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Araştırmalar devam ederken bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polisin dikkatini çekti. Ekipler tarafından durdurulan kişinin kadın değil, zanlılardan Burak K. (21) olduğu anlaşıldı.

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı #1

    SURİYELİ HIRSIZ ÇANTAYLA YAKALANDI

    Şüpheli gözaltına alındıktan bir süre sonra da apartmandan inen Suriye uyruklu Khaled Abo Tabıkh (24), para dolu çantayla yakalandı.

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı #2

    BIÇAK ÇEKEREK KIYAFET ALDILAR

    Zanlıların, kapısını çaldıkları evde yaşayan Afganistan uyruklu kadına bıçak çekerek içeriye girdikleri, kendilerine kadın kıyafeti istedikleri öğrenildi.

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı #3

    Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü, para da sahibine teslim edildi.

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı #4

    Konya'da kuyumcunun otomobilinden para çalındı #5

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