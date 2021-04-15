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- Konya'da kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek bilezik çaldı
Konya'da kuyumcuya 'hakkını helal et' diyerek bilezik çaldı
Konya'da kuyumcuya müşteri olarak gelen kişi, fotoğrafını çekip, annesine atacağını söyleyerek 3 bileziği eline aldı. İş yeri sahibine "Hakkını helal et" diyen kişi kaçtı.
- DHA
- 15.04.2021 - 14:24
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:14
Konya'nın Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuya gelen, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN İSTEDİ
3 bilezik seçen şüpheli, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek eline aldı.
Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı.
Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.