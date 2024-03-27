Konya'da kuzeninin 30 küçükbaş hayvanını çalıp sattı Çumra ilçesinde, kuzeninin 30 küçükbaş hayvanını çalıp başkasına sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede 112 Acil Çağrı Merkezine gelen küçükbaş havyan hırsızlığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kuzeninin 30 hayvanını çalıp sattı

Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hayvanların sahibi O.H.'nin kuzeni olan R.H.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yakalandı, hayvanlar sahibine teslim edildi

R.H.'nin 30 koyunu M.A.'ya sattığını belirleyen ekipler, M.A.'nın ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 30 koyun bulunarak sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi R.H. gözaltına alındı.