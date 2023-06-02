Konya'da lise öğrencisini MİT'e alacağız vaadiyle taciz eden 2 okul müdürü ihraç edildi Lise öğrencisini başarılısın diyerek MİT'e alma vaadiyle cinsel istismara mağruz bıraktıran 2 okul müdürü tutuklanarak memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

DHA

Konya'da lise müdürü Harun Avcu başarılı olduğunu söylediği öğrencisine seni MİT'e alacağız vaadinde bulundu.

Avcu son sınıfta okuyan 17 yaşındaki G.A. isimli kız öğrenciyi kandırıp, 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu.

Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

G.A. ile aynı okulda okuyan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal'ın tacize uğradığını belirterek şikayette bulundu.

"Seni seviyorum diyerek sarılıp öptü"

G.A.'nın arkadaşı da olan K.K., ifadesinde şöyle dedi:

Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü.

Okul müdürleri tutuklandı

Soruşturma kapsamında; yeni deliller ışığında dini nikah kıyan okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

37'şer yıl hapis cezası

Şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı.

Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

Memurluktan ihraç edildiler

Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 hafta önce Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.