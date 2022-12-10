Konya'da liseli kızı ‘MİT’e gireceksin’ diye kandıranların ifadesi ortaya çıktı

Lise öğrencisinin, “Seni MİT’e alacağız” diyerek kandırılıp tecavüze uğradığı olayla ilişkin şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.

Konya'da lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için okulunun müdürü H.A. tarafından MİT'e memur olarak alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı.

Okul müdürünün, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız." vaadiyle kandırmasından birkaç gün sonra da Ahmet Mandal'ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söyledi.

"MİT'e girmen için sevgili rölü yapman gerekiyor"

Ahmet Mandal'ın "MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et." şeklinde konuşarak genç kızı kandırdı.

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Bu olay üzerine evli ve 1 çocuk babası olan 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın genç kıza imam nikahı kıyarak günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayla ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Okul müdürleri H.A. ile A.S.K. ise ifadelerinde Mandal’ın kendilerini de kandırdığını öne sürdü.

"Ahmet Mandal bizi de kandırdı"

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı." dediği öğrenildi.

Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT’çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye ifade verdi.

"MİT değil derneğe ait kimlik kartı"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismar eden Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum." dediği ortaya çıktı.

Bu olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor.

DHA'nın haberine göre, G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.