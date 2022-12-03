Beyşehir'deki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde, LPG’li otomobilin tamiratı yapıldığı esnada yaşandığı iddia edilen patlamada 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve takılması işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde, talihsiz bir olay yaşandı.

İş yeri sahibi M.Ş., bir müşteri tarafından gaz kaçağı olduğu şikayeti ile getirilen LPG'li otomobilin tank sisteminde tamirat yaptığı esnada büyük bir gürültü ile patlama yaşandı.

Otomobildeki LPG tankından sızdığı iddia edilen gazın, iş yerinde kıvılcım alarak patlama olmasının ardından tamir edilmekte olan otomobil de alev alarak yanmaya başladı.

5 kişi yaralandı

Yaşanan patlama çevredeki iş yerlerinde de paniğe yol açtı. Yoğun duman ve alevler arasında kalan iş yeri sahibi M.Ş. ve dükkanda bulunan 15 yaşındaki A.A. ile T.S., B.B. ve İ.B. yüz ve ellerinde oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bir anda oldu"

Hastaneye kaldırılan bir yaralı ise iş yeri sahibinin arkadaşı olduğunu belirterek, “Bir anda oldu. Alevi gördüm arkamı döndüm.” dedi.

Büyük çaplı hasar

Öte yandan, çevredeki esnaflar tarafından alev alev yanan otomobil yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yanan araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Konya’da LPG’li araç tamiratı sırasında patlama VİDEO



Yaralıların hayati tehlikesi yok

Hastanede yüz ve ellerindeki yanıklar nedeniyle ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.Ş., A.A., T.S. ve İ.B. yanık ünitesi bulunan Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



