- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya’da mahalle düğününde kavga
Konya’da mahalle düğününde kavga
Mahalle düğünü sırasında 2 genç arasında başlayan tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Jandarma ekipleri, kavgayı ayırabilmek için havaya uyarı ateşi açtı.
- DHA
- 13.07.2021 - 16:41
- Güncelleme : 13.07.2021 - 17:40
Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Ekizli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Sönmez ve Senem Sönmez, 2 Temmuz tarihinde evlendi.
Çiftin mahallede yapılan düğününde, 2 genç arasında tartışma çıktı.
Tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga çıktı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde davetlilerin panikle kaçıştığı görüldü.
Konya’da mahalle düğününde kavga VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.
Kavgada yaralanan olmadı, düğün kaldığı yerden devam etti.