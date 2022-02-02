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- Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpeğin yeri, robotik kanal görüntüleme sistemi ile tespit edildi.
- DHA
- 02.02.2022 - 15:49
- Güncelleme : 02.02.2022 - 15:51
Konya’nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Suha Sokak'ta dün akşam kanalizasyondan köpek sesi duyanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, robotik kanal görüntüleme sistemiyle köpeğin mahsur kaldığı yeri tespit etti.
4 BUÇUK SAATTE KURTARILDI
Yavru köpek, 3,5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasının ardından 4 buçuk saatte mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Köpek, belediyenin 'Canbulan' adlı, hayvanlar için hazırlanan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.