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    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı

    Kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpeğin yeri, robotik kanal görüntüleme sistemi ile tespit edildi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:51
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    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Suha Sokak'ta dün akşam kanalizasyondan köpek sesi duyanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) ekiplerine durumu bildirdi.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, robotik kanal görüntüleme sistemiyle köpeğin mahsur kaldığı yeri tespit etti.

    4 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

    Yavru köpek, 3,5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasının ardından 4 buçuk saatte mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #1

    REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Köpek, belediyenin 'Canbulan' adlı, hayvanlar için hazırlanan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #2

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #3

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #4

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #5

    Konya’da mahsur kalan köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı #6


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