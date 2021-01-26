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    Konya'da markete giren iki hırsız 25 bin TL çaldı

    Tuvalete saklanan iki hırsız, marketin kapanmasının ardından ürün sayımı yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip, kasadaki paraları çalarak kaçtı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 14:21
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    Konya'da markete giren iki hırsız 25 bin TL çaldı

    Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Alemdar Caddesi'nde bulunan bir markete müşteri kılığında gelen iki kişi, iddiaya göre tuvalete girerek saklandı.

    Market çalışanları da akşam iş yerini kapattıktan sonra içeride ürün sayımı yapmaya başladı.

    BİBER GAZI KULLANARAK 25 BİN TL ÇALDILAR

    Sayımdan sonra iş yerinden ayrılacakları sırada tuvaletten çıkan iki şüpheli, çalışanları biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra kasadaki yaklaşık 25 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayın ardından çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbarla harekete geçen ve iş yerinin güvenlik kamerasının çalışmadığını saptayan polis, 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya da markete giren iki hırsız 25 bin TL çaldı #1

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