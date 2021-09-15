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    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı

    Karatay ilçesindeki Karaman Caddesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki mazgal demirlerini çalarken fark edilen Oğuzhan C., kaçarken polis aracına çarptı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:36
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    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı

    Konya’nın Karatay ilçesindeki Karaman Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Oğuzhan C., kapıyı açıp aracından inmeden mazgal demirlerini çalmaya çalıştı.

    İstasyon çalışanları, durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Çalışanların koşarak otomobilin yanına geldiğini gören Oğuzhan C., aracıyla kaçmaya çalıştı.

    Oğuzhan C. kaçarken, olay yerine gelen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin sivil plakalı aracına çarptı.

    OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

    Birçok hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Oğuzhan C.’nin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.

    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı #1

    ARAMALAR YAPILDI

    Araçta yapılan aramalarda, aynı yöntemle 2 farklı akaryakıt istasyonundan çalınan mazgal demirleri bulundu.

    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı VİDEO

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

    Oğuzhan C., otomobili arkadaşı Mehmet U.'dan aldığını söyledi.

    Hakkında kasten yaralama, hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından yakalama kararı olduğu belirlenen Mehmet U., saklandığı evde yakalandı.

    300 KİLO DEMİR ÇALDIKLARI BELİRLENDİ

    Ayrıca Oğuzhan C. ve Mehmet U.'nun, 11 Eylül'de bir motosiklet ile bir inşaattan 300 kilo demir çaldığını belirlendi.

    Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı #2

    Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı #3

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