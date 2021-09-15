Konya’da mazgalları çalarken yakalandı, kaçarken polis aracına çarptı

Karatay ilçesindeki Karaman Caddesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki mazgal demirlerini çalarken fark edilen Oğuzhan C., kaçarken polis aracına çarptı.

Konya’nın Karatay ilçesindeki Karaman Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Oğuzhan C., kapıyı açıp aracından inmeden mazgal demirlerini çalmaya çalıştı.

İstasyon çalışanları, durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Çalışanların koşarak otomobilin yanına geldiğini gören Oğuzhan C., aracıyla kaçmaya çalıştı.

Oğuzhan C. kaçarken, olay yerine gelen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin sivil plakalı aracına çarptı.

OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Birçok hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Oğuzhan C.’nin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.

ARAMALAR YAPILDI

Araçta yapılan aramalarda, aynı yöntemle 2 farklı akaryakıt istasyonundan çalınan mazgal demirleri bulundu.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Oğuzhan C., otomobili arkadaşı Mehmet U.'dan aldığını söyledi.

Hakkında kasten yaralama, hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından yakalama kararı olduğu belirlenen Mehmet U., saklandığı evde yakalandı.

300 KİLO DEMİR ÇALDIKLARI BELİRLENDİ

Ayrıca Oğuzhan C. ve Mehmet U.'nun, 11 Eylül'de bir motosiklet ile bir inşaattan 300 kilo demir çaldığını belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.